Адетокунбо: «Милуоки» хотел заставить Леонарда играть 1 против 5

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о тактике команды по игре в обороне против лидера «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в первом матче финала плей-офф НБА Восточной конференции. Встреча завершилась победой клуба из Висконсина со счётом 108:100.
«Мы заставляли Кавая чувствовать наше присутствие в течение всего матча. Наш план заключался в том, чтобы заставлять его идти в левую сторону и выходить на него, когда он совершает проход. Хотели также заставить Леонарда играть 1 против 5», — приводит слова Адетокунбо журналист The Athletic Майкл Ли на своей странице в «Твиттере».
Кавай стал самым результативным игроком первой встречи, набрав 31 очко. 27-летний форвард также записал в актив 9 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.
Вторую игру «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 18 мая, начало — в 3:30 мск.
- 16 мая 2019
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:53