Адетокунбо: «Милуоки» хотел заставить Леонарда играть 1 против 5

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о тактике команды по игре в обороне против лидера «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в первом матче финала плей-офф НБА Восточной конференции. Встреча завершилась победой клуба из Висконсина со счётом 108:100.

«Мы заставляли Кавая чувствовать наше присутствие в течение всего матча. Наш план заключался в том, чтобы заставлять его идти в левую сторону и выходить на него, когда он совершает проход. Хотели также заставить Леонарда играть 1 против 5», — приводит слова Адетокунбо журналист The Athletic Майкл Ли на своей странице в «Твиттере».

Кавай стал самым результативным игроком первой встречи, набрав 31 очко. 27-летний форвард также записал в актив 9 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.

Вторую игру «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 18 мая, начало — в 3:30 мск.