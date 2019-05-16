К. Леонард назвал причины поражения «Торонто» в первом матче с «Милуоки»

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард прокомментировал игру команды в последней четверти первого матча финала плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (100:108).
«Мы допустили несколько ключевых потерь, не реализовали несколько лёгких лэй-апов и открытых трёхочковых бросков. Наша команда недостаточно хорошо играла в защите. Последняя четверть стала для «Милуоки» самой результативной в этом матче. Это в значительной степени подводит итог», — приводит слова Леонарда ESPN.
В заключительной четверти Кавай не реализовал ни одного броска с игры, совершив три попытки. Несмотря на это, звёздный форвард стал самым результативном игроком встречи, набрав 31 очко.
Второй матч «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 18 мая, начало — в 3:30 мск.
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