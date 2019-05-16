Роскошный проход Бледсо и баззер-битер Сиакама — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Милуоки Бакс» Малколма Брогдона и Янниса Адетокунбо, а также мощного форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама, роскошный проход разыгрывающего защитника «Бакс» Эрика Бледсо и баззер-битер Сиакама.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

В первом матче финала плей-офф Восточной конференции «Милуоки» обыграл «Торонто» со счётом 108:100. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард канадцев Кавай Леонард, записавший в актив 31 очко.

Вторую игру «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 18 мая, начало — в 3:30 мск.