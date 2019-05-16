Журналист: Зайон выглядел словно его сбил грузовик, когда «НОП» достался 1-й пик

Журналистка ESPN Рэйчел Николс прокомментировала реакцию форварда Зайона Уильямсона на лотерею драфта НБА, по результатам которой первый пик достался «Нью-Орлеан Пеликанс». Ожидается, что клуб из штата Луизиана выберет Уильямсона.

«На лотерее драфта Зайон выглядел так, словно его сбил грузовик. Хорошо его понимаю. Он даже не думал о «Нью-Орлеане», когда проснулся утром того дня. Я немного общалась с ним. Уильямсон — спокойный парень. Уверена, он будет готов к этому вызову, когда всё переварит», — сказала Николс в эфире телеканала ESPN.

Наибольшие шансы получить право выбора под первым номером были у «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Финикс Санз» — 14%. «Пеликанс» занимали седьмое место (6%).

В сезоне-2018/19 Зайон выступал за команду университета Дьюка «Блю Девилз». По итогам кампании 18-летний форвард был признан лучшим баскетболистом NCAA и попал в первую символическую сборную турнира.