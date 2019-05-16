Эмбиид: это был адский сезон

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид на своей странице в «Твиттере» поделился впечатлениями от нынешней кампании и поблагодарил фанатов за поддержку.

«Это был адский сезон. Горжусь своими одноклубниками. Ценю поддержку, которую оказывали мне болельщики в течение этой кампании. Очень разочарован, что нам не удалось достичь поставленной цели. Буду использовать это в качестве мотивации. Верю, что вернусь ещё лучше и ещё сильнее», — написал Эмбиид.

«Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда из штата Пенсильвания одержала 51 победу. В плей-офф «Сиксерс» дошли до второго раунда, где в семи играх уступили «Торонто Рэпторс».