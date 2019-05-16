Уильямсон рассматривает вариант с возвращением в университет Дьюка

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что форвард Зайон Уильямсон может отказаться играть за «Нью-Орлеан Пеликанс», если клуб из Луизианы выберет его на предстоящем драфте. При этом Уиндхорст считает, что такой сценарий развития событий маловероятен.

«У Зайона есть несколько вариантов, но я не говорю, что он собирается ими воспользоваться. У него до сих пор нет агента и подписанного контракта с производителем кроссовок. Он может пригрозить возвращением в университет Дьюка. В НБА сейчас это обсуждают», — приводит слова журналиста Bleacher Report со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

В сезоне-2018/19 Уильямсон был признан лучшим игроком NCAA и попал в первую символическую сборную турнира.

«Нью-Орлеан» завершил минувший регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда Элвина Джентри одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.