Итудис: матч с «Реалом» — ещё одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги. Сегодня, 17 мая, ЦСКА в полуфинале плей-офф сыграет с «Реалом». Также сегодня состоится второй полуфинальный поединок, в котором встретятся «Анадолу Эфес» и «Фенербахче».

«Прежде всего, мы чувствуем гордость. Нам повезло, нам выпала честь представлять великий клуб ЦСКА, город Москву, страну Россию. Знаем свои обязательства, ожидания болельщиков.

Каждый в команде здоров физически и в мыслях. Нам противостоит клуб с великой историей, игроками, тренерами, системой. Это ещё одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться. Мы знаем все трудности, которые нас ждут впереди, мы настроены, решительны и готовы», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.