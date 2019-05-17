Итудис: матч с «Реалом» — ещё одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги. Сегодня, 17 мая, ЦСКА в полуфинале плей-офф сыграет с «Реалом». Также сегодня состоится второй полуфинальный поединок, в котором встретятся «Анадолу Эфес» и «Фенербахче».
«Прежде всего, мы чувствуем гордость. Нам повезло, нам выпала честь представлять великий клуб ЦСКА, город Москву, страну Россию. Знаем свои обязательства, ожидания болельщиков.
Каждый в команде здоров физически и в мыслях. Нам противостоит клуб с великой историей, игроками, тренерами, системой. Это ещё одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться. Мы знаем все трудности, которые нас ждут впереди, мы настроены, решительны и готовы», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Евролига — 2019, полуфинал. ЦСКА бьётся с «Реалом» за место в финале. LIVE
В матче за выход в финал баскетбольной Евролиги ЦСКА играет с мадридским «Реалом». Всё главное о матче — в нашей трансляции.
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