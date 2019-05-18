Дзюба — о победе ЦСКА: вот это я называю камбэком! Снова обыграли испашек
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил ЦСКА с выходом в финал Евролиги. В полуфинальном матче столичный клуб обыграл мадридский «Реал» со счётом 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17).
«Вот это я называю камбэком! Снова взяли и обыграли испашек. «-11» отыграли! Да! Мы в финале!» — сказал Дзюба в сториз «инстаграма».
Финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес», который в полуфинале одолел «Фенербахче».
Стоит отметить, что в регулярном чемпионате оба матча с участием ЦСКА и «Анадолу Эфес» завершились в пользу «армейцев» – 102:84 и 80:78.
Действующим чемпионом Евролиги является «Реал» Мадрид. В финале прошлогоднего розыгрыша испанский клуб оказался сильнее «Фенербахче» – 85:80.
ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют в финале Евролиги 19 мая
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