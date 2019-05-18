Дончич раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Реал»

Баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич раскритиковал судейство в полуфинальном матче Евролиги между ЦСКА и мадридским «Реалом». По мнению словенца, игроки ЦСКА исполнили слишком много штрафных бросков.

«42 штрафных броска? В полуфинале Евролиги!!!», — написал Дончич в своём «твиттере».

В игре с «Реалом» российский клуб исполнил 42 штрафных броска, реализовав 34.

Финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес», который в полуфинале одолел «Фенербахче».

Напомним, что нынешний сезон для Луки Дончича является первым в НБА. В минувшем году он выступал в составе мадридского «Реала». С испанским клубом он стал чемпионом страны, завоевал Кубок Испании и трофей Евролиги.