Дончич раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Реал»
Баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич раскритиковал судейство в полуфинальном матче Евролиги между ЦСКА и мадридским «Реалом». По мнению словенца, игроки ЦСКА исполнили слишком много штрафных бросков.
«42 штрафных броска? В полуфинале Евролиги!!!», — написал Дончич в своём «твиттере».
В игре с «Реалом» российский клуб исполнил 42 штрафных броска, реализовав 34.
Финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес», который в полуфинале одолел «Фенербахче».
Напомним, что нынешний сезон для Луки Дончича является первым в НБА. В минувшем году он выступал в составе мадридского «Реала». С испанским клубом он стал чемпионом страны, завоевал Кубок Испании и трофей Евролиги.
ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019!
Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».
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