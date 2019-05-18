Родригес: всегда тяжело играть против «Реала», но ЦСКА показал характер

Защитник ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Евролиги с «Реалом» (95:90).

«Отличная игра. Мы показали характер. Всегда тяжело играть против «Реала», потому что некоторые из них для меня что-то вроде семьи. Но после прошлого года, когда мы проиграли — а это был матч, который я хотел выиграть, — мы работали упорно. Я лично работал упорно, готовил своё тело к этому матчу. Иногда ты не играешь так, как тебе бы хотелось, но сегодня я чувствовал себя хорошо — и ментально, и физически. Даже когда мы поигрывали 14 очков, я знал, что мы должны победить. Теперь нужно закончить дело.

«Эфес» — отличная команда. Они играют с уверенностью, и нам нужно отдохнуть сегодня, завтра и подготовиться. Это будет тяжёлый матч», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Напомним, финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес».