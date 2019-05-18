Президент Евролиги: ЦСКА вырвал победу в невероятном матче
Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился впечатлениями от полуфинального матча турнира между ЦСКА и мадридским «Реалом» (95:90).
«Полуфиналы получились отличными. А игра ЦСКА с «Реалом» — просто супер. ЦСКА вырвал победу в невероятном матче. Был очень атакующий баскетбол», — приводит слова президента лиги ТАСС.
Финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес», который в полуфинале одолел «Фенербахче».
Стоит отметить, что в регулярном чемпионате оба матча с участием ЦСКА и «Анадолу Эфес» завершились в пользу «армейцев» – 102:84 и 80:78.
Действующим чемпионом Евролиги является «Реал» Мадрид. В финале прошлогоднего розыгрыша испанский клуб оказался сильнее «Фенербахче» – 85:80.
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Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».
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