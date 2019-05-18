Названы претенденты на звание лучшего тренера НБА сезона-2018/19

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.
В список вошли Майк Буденхольцер («Милуоки Бакс»), Майк Мэлоун («Денвер Наггетс») и Док Риверс («Лос-Анджелес Клипперс»).
«Милуоки» под руководством Буденхольцера завершил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бакс» показали лучший результат среди всех команд НБА, одержав 60 побед в 82 матчах.
«Денвер» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив только «Голден Стэйт Уорриорз». Подопечные Мэлоуна записали в актив 54 победы.
«Клипперс», несмотря на не самый звёздный состав, в течение всего сезона претендовали на попадание в плей-офф. Помешать команде Риверса оказаться в топ-8 Запада по итогам «регулярки» не смог даже февральский обмен форварда Тобиаса Харриса в «Филадельфию Сиксерс». В итоге калифорнийцы заняли восьмое место, одержав 48 побед.
Победитель будет назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе, США.
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