Ватутин — о победе над «Реалом»: на сегодня эмоции подиссякли

П​резидент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от финала Евродиги с турецким «Анадолу Эфес».



«Ошибочно думать, что «Анадолу Эфес» это легкопроходимый соперник. Просто так в финал Евролиги не попасть. Во-вторых, «Анадолу» обыграл не кого-нибудь, а «Фенербахче» с Желько Обрадовичем. В третьих, в пятиматчевой сложнейшей серии плей-офф они обыграли «Барселону», причем выиграли один матч в Барселоне. Команда с отличным составом, не испытывает никакого давления, потому что для них это уже сверхрезультат, и они будут расслаблены. Будет тяжелая игра. Они сейчас на пике. Наверное, на бумаге мы фавориты, но «Финал четырех» и его финал — это непредсказуемая история. Надо серьезно готовиться и не ожидать легкой прогулки.



П​о состоянию на сегодня эмоции подиссякли. По себе могу сказать, что до сих пор не отошел от вчерашнего матча, но есть еще день для отдыха, завтра вечером игра. Думаю, что возможность победить в Евролиге сама по себе отличная мотивация. Постараемся зарядиться к завтрашнему вечеру», — приводит слова Ватутина сайт телеканала «360».

ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019! Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».