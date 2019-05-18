Курбанов: не думаю, что у ЦСКА сейчас есть преимущество над «Анадолу Эфес»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от решающего матча «Финала четырёх» Евролиги, в котором его команда сыграет с «Анадолу Эфес». Баскетболист дал понять, что не считает стамбульскую команду явным аутсайдером встречи.
«Не знаю, кто считал их аутсайдерами. Хорошо, у них был не самый удачный прошлый сезон, но в этом году они прилично играют, там боеспособный состав, сбалансированный, с несколькими ярко выраженными лидерами. «Эфес» проводит хороший год и заслужил играть в финале. Я не думаю, что у нас прямо сейчас есть какое-то преимущество над ними. Несмотря на то, что мы дважды обыграли их в регулярном чемпионате, нам нужно будет выходить с максимальной концентрацией и ответственностью», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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