Лиллард играл со сломанными рёбрами в третьем матче серии с «Голден Стэйт»

Стартовый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард играл в третьем матче финала плей-офф Западной конференции, несмотря на перелом рёбер, сообщает The Athletic. Он провёл на площадке 40 минут, за которые набрал 19 очков, реализовав 2 броска из 9 с ближней и средней дистанций и 3 трёхочковых из 9, а также совершил 6 подборов, отдал 6 передач и сделал 2 перехвата.



Встреча завершилась домашним поражением «Портленда» со счётом 99:110. «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед — 0-3.



В нынешнем плей-офф Лиллард набирает 26,8 очка, совершает 4,8 подбора и отдаёт 6,3 передачи за 40 минут игры. Реализация бросков с игры составляет 42%, а трёхочковых — 38%.

«Голден Стэйт» снова обыграл «Портленд», счёт в серии — 3-0