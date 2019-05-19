Лиллард играл со сломанными рёбрами в третьем матче серии с «Голден Стэйт»
Стартовый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард играл в третьем матче финала плей-офф Западной конференции, несмотря на перелом рёбер, сообщает The Athletic. Он провёл на площадке 40 минут, за которые набрал 19 очков, реализовав 2 броска из 9 с ближней и средней дистанций и 3 трёхочковых из 9, а также совершил 6 подборов, отдал 6 передач и сделал 2 перехвата.
Встреча завершилась домашним поражением «Портленда» со счётом 99:110. «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед — 0-3.
В нынешнем плей-офф Лиллард набирает 26,8 очка, совершает 4,8 подбора и отдаёт 6,3 передачи за 40 минут игры. Реализация бросков с игры составляет 42%, а трёхочковых — 38%.
«Голден Стэйт» снова обыграл «Портленд», счёт в серии — 3-0
- 19 мая 2019
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
-
11:26
-
11:06
-
10:52
-
10:30
-
09:58
-
09:39
-
07:01
-
06:04
-
04:31
-
03:23
-
03:05
-
02:46
-
01:51
-
01:28
Партнерский контент