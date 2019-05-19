Стоттс: нападение «Портленда» развалилось

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс назвал главную причину неудачи команды в третьем матче финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Наше нападение развалилось. Мы несколько раз промахнулись из выгодных позиций, выполнили несколько сложных бросков, плохо двигали мяч. «Голден Стэйт» забивал, а мы только успевали вынимать. У нас полностью отсутствовал быстрый переход из обороны в нападение.



Я говорил перед началом серии, что победить «Уорриорз» можно, только если много забивать. Набрав 33 очка за вторую половину, эту задачу не решишь», – цитирует Стоттса ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Портленда» со счётом 99:110. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-3.

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