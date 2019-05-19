Стоттс: нападение «Портленда» развалилось
Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс назвал главную причину неудачи команды в третьем матче финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Наше нападение развалилось. Мы несколько раз промахнулись из выгодных позиций, выполнили несколько сложных бросков, плохо двигали мяч. «Голден Стэйт» забивал, а мы только успевали вынимать. У нас полностью отсутствовал быстрый переход из обороны в нападение.
Я говорил перед началом серии, что победить «Уорриорз» можно, только если много забивать. Набрав 33 очка за вторую половину, эту задачу не решишь», – цитирует Стоттса ESPN.
Встреча завершилась домашним поражением «Портленда» со счётом 99:110. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-3.
Лиллард: я бился головой о защитную стену «Голден Стэйт»
- 19 мая 2019
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
-
11:26
-
11:06
-
10:52
-
10:30
-
09:58
-
09:39
-
07:01
-
06:04
-
04:31
Партнерский контент