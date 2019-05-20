Итудис: если ЦСКА предложит продлить контракт, подпишу без вопросов
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в финале Евролиги над «Анадолу Эфес» выразил готовность продолжить сотрудничество с клубом.
«Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов.
У меня нет слов, я благодарен всей команде, президенту клуба Андрею Ватутину, почётному президенту Единой лиги ВТБ Сергею Иванову и всем болельщикам. Они проделали огромный путь в Испанию. Большое спасибо! Приходите в «Мегаспорт» и болейте за ЦСКА. Это победа великого клуба ЦСКА для великого города Москвы», – приводит слова Итудиса ТАСС.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 91:83.
Итудис возглавляет «армейцев» с 2014 года. За это время команда дважды становилась победителем Евролиги.
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