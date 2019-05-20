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Президент и главный тренер ЦСКА расплакались после победы в Евролиге

Президент и главный тренер ЦСКА расплакались после победы в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и президент клуба Андрей Ватутин не смогли сдержать радостных эмоций после победы команды в Евролиге и расплакались, обнявшись.

«Ты заставил меня гордиться ЦСКА, как и обещал», – сказал Ватутин Итудису.

ЦСКА победил в финальном матче «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

За пять лет, которые Ватутин и Итудис совместно работают в ЦСКА, команда дважды побеждала в Евролиге. Первый раз это произошло в сезоне-2015/16. При этом «армейцы» каждый год выходили в «Финал четырёх». Кроме того, они четыре раза становились чемпионом Единой лиги ВТБ.

Контракт тренера истекает по окончании нынешнего сезона.

Видео эпизода доступно для просмотра в официальном микроблоге Евролиги в «Твиттере».

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