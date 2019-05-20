Кущенко: к победе в Евролиге ЦСКА привела философия терпения

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о победе ЦСКА в Евролиге.



«Мне кажется, победа, которую одержал ЦСКА в этом «Финале четырёх», — это в большей степени системная победа. Много лет назад в клубе приняли философию, которая заключается в терпении. Андрей Ватутин придерживается этого принципа и нашёл тех людей, которые под эту философию подходят.



В финале все – даже те, кто выходил на короткие игровые отрезки, – отдавались игре независимо от своих мастерства и статуса. Думаю, что именно это и сыграло ключевую роль. Характер, личности, которые выходили на паркет, их самоотдача.



Напомню, что в первой четверти все игроки, которые выходили на паркет, почти сразу же всегда отмечались полезными действиями, хотя бы подборами.



Отмечу в этой победе заслугу тренера Димитриса Итудиса, который до конца выдерживал изначальный план на игру. Даже те небольшие ошибки, которые тренер сделал, были сглажены генеральной линией плана. Итудис нашёл ключевых игроков, которые отработали в защите, – несомненно, это Хэкетт, Хайнс, Хантер, Хиггинс. Они справлялись с давлением двух лучших в Евролиге игроков задней линии – Мицича и Ларкина.



Настрой ЦСКА был запредельный. Нельзя сказать, что рефери сделали это искусственно, но матч получился очень напряжённым после того, как ЦСКА много повёл в начале встречи.



Эта победа – самая заслуженная и самая правильная. Мы поздравляем клуб Единой лиги ВТБ, «армейский» клуб и ждём наших полуфиналов», – передаёт слова Хиггинса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.



В финальном матче ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

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