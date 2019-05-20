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Др. Грин: «Голден Стэйт» настроен выиграть серию всухую, чтобы отдохнуть 9 дней

Др. Грин: «Голден Стэйт» настроен выиграть серию всухую, чтобы отдохнуть 9 дней
Баскетбол / НБА 0

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о мотивации команды накануне четвёрого матча финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Мы настроены выиграть серию всухую, чтобы получить больше времени на передышку. У нас есть проблемы с травмированными игроками. Так что девять дней отдыха будут очень кстати. Это позволит Андре Игуодале, Шону Ливингстону, а возможно, и Кевину Дюранту с Демаркусом Казинсом выздороветь и вернуться в строй.

В первом раунде мы не смогли быстро победить «Клипперс», и в итоге Клэй Томпсон и Стефен Карри получили повреждения, которых могло не быть. Все это понимают», – цитирует Грина ESPN.

«Голден Стэйт» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0.

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