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Владелец «Хьюстона»: не считаю Д'Антони «сбитым лётчиком»

Владелец «Хьюстона»: не считаю Д'Антони «сбитым лётчиком»
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилмэн Фертита продолжает доверять главному тренеру команды Майку Д'Антони, несмотря на поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» во втором раунде нынешнего плей-офф.

«Не считаю Д'Антони «сбитым лётчиком». СМИ говорят так ради красного словца. Я сосредоточен на том, как усилить команду перед следующим сезоном. Майк останется с нами. Он очень хороший тренер, и игрокам нравится работать с ним.

Свободные агенты хотят знать, кто владелец и кто наставник. Мы хорошо сотрудничаем с Д'Антони. Надеюсь, что продолжим ещё долгое время и будем побеждать», – цитирует Фертита Houston Chronicle.

68-летний Д'Антони возглавляет «Хьюстон» с 2016 года. В сезоне-2017/18 он выиграл регулярный чемпионат с рекордным в истории организации соотношением побед и поражений 65-17, а также дошёл до финала плей-офф Западной конференции, где уступил будущему чемпиону «Голден Стэйт».

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