Баскетболисты ЦСКА прилетят в Москву сегодня в 19:05

Баскетболисты московского ЦСКА, ставшие победителями «Финала четырёх» Евролиги, прилетят в Москву сегодня, 20 мая. По расписанию борт авиакомпании «Аэрофлот» должен прилететь в аэропорт Шереметьево в терминал D в 19:05.
Пресс-служба ЦСКА попросила болельщиков приехать в аэропорт, чтобы поздравить баскетболистов с победой.
«Счастлив поздравить со славной победой всех армейцев — игроков, тренеров, руководителей и, конечно, болельщиков. Команда проявила блестящее мастерство и твердый характер, заслуженно став лучшим клубом Европы. Для нас этот триумф особый, ведь ЦСКА является частью большой семьи, группы компаний «Норникель». При этом ЦСКА — гордость всей страны, настоящий символ, флагман российского баскетбола. Здорово, что ценности «Норникеля» — профессионализм, надежность и сотрудничество — реализуются в спорте, и это приносит высокие результаты. Искренне желаю чемпионам продолжать двигаться по пути больших побед», — говорится в поздравлении старшего вице-президента компании «Норникель» Владислава Гасумянова.
ЦСКА в финале плей-офф Евролиги нанёс поражение турецкому клубу «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 91:83. В полуфинале москвичи обыграли мадридский «Реал» со счётом 95:90. Мадридский клуб в матче за третье место обыграл «Фенербахче».
ЦСКА в последний раз выигрывал Евролигу в 2016 году. В прошлом году москвичи в полуфинале плей-офф уступили «Реалу». Для ЦСКА эта победа в Евролиге стала седьмой в истории.
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