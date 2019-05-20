«ЦСКА — гордость всей страны»: как «армейцев» поздравляют с победой в Евролиге

С победой в Евролиге БК ЦСКА поздравили «армейские» коллективы, представляющие другие виды спорта, а также представители генерального партнёра клуба.
Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА опубликовала в своём «инстаграме» поздравление баскетболистов, выложив коллаж с фотографией главного тренера Димитриса Итудиса и ведущих игроков.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.
Также к баскетболистам ЦСКА обратился старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов.
«Счастлив поздравить со славной победой всех «армейцев» — игроков, тренеров, руководителей и, конечно, болельщиков. Команда проявила блестящее мастерство и твёрдый характер, заслуженно став лучшим клубом Европы. Для нас этот триумф особый, ведь ЦСКА является частью большой семьи, группы компаний «Норникель».
При этом ЦСКА — гордость всей страны, настоящий символ, флагман российского баскетбола. Здорово, что ценности «Норникеля» — профессионализм, надёжность и сотрудничество — реализуются в спорте, и это даёт высокие результаты. Искренне желаю чемпионам продолжать двигаться по пути больших побед», — сказал Гасумянов.
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