Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Истчоник: Клайберн продлил контракт с ЦСКА

Истчоник: Клайберн продлил контракт с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн согласовал условия контракта с московской командой на следующий сезон, сообщает журналист BeBasket Габриэль Пантель-Джув в своём «твиттере». Клайберн выступает в составе московской команды с лета 2017 года.

Напомним, Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги сезона-2018/19. В полуфинальном матче с мадридским «Реалом» Клайберн набрал 18 очков, а встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17).

В финальном матче с «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн наряду с Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков. ЦСКА одержал победу над турецкой командой со счётом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) и в восьмой раз в истории стал чемпионом Евролиги.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент