Истчоник: Клайберн продлил контракт с ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн согласовал условия контракта с московской командой на следующий сезон, сообщает журналист BeBasket Габриэль Пантель-Джув в своём «твиттере». Клайберн выступает в составе московской команды с лета 2017 года.



Напомним, Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги сезона-2018/19. В полуфинальном матче с мадридским «Реалом» Клайберн набрал 18 очков, а встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17).



В финальном матче с «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн наряду с Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков. ЦСКА одержал победу над турецкой командой со счётом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) и в восьмой раз в истории стал чемпионом Евролиги.