Профсоюз игроков Евролиги обсудит целесообразность матча за 3-е место

Профсоюз игроков Евролиги планирует обсудить целесообразность проведения матча за 3-е место в рамках «Финала четырёх» Евролиги. Об этом, как сообщает Eurohoops, рассказал директор профсоюза Боштян Нахбар.



Причиной такого решения послужила серьёзная травма, полученная игроком «Фенербахче» Эриком Грином в ходе матча за третье место с мадридским «Реалом».



«Мы должны играть в этот тип игры. Вы видели ситуацию с Эриком Грином, это просто глупое явление в глупой игре. Мы должны были играть только из-за того, что так требует Евролига. Хорошо одерживать победы, но нам всё равно», — подчеркнул баскетболист мадридского клуба Руди Фернандес.



Напомним, победу в матче за третье место завоевал мадридский «Реал». В финале победу одержал московский ЦСКА, в восьмой раз в истории став победителем Евролиги.