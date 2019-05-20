Профсоюз игроков Евролиги обсудит целесообразность матча за 3-е место

Профсоюз игроков Евролиги планирует обсудить целесообразность проведения матча за 3-е место в рамках «Финала четырёх» Евролиги. Об этом, как сообщает Eurohoops, рассказал директор профсоюза Боштян Нахбар.
Причиной такого решения послужила серьёзная травма, полученная игроком «Фенербахче» Эриком Грином в ходе матча за третье место с мадридским «Реалом».
«Мы должны играть в этот тип игры. Вы видели ситуацию с Эриком Грином, это просто глупое явление в глупой игре. Мы должны были играть только из-за того, что так требует Евролига. Хорошо одерживать победы, но нам всё равно», — подчеркнул баскетболист мадридского клуба Руди Фернандес.
Напомним, победу в матче за третье место завоевал мадридский «Реал». В финале победу одержал московский ЦСКА, в восьмой раз в истории став победителем Евролиги.
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