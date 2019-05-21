Ватутин: на ЦСКА никто не ставил, но я верил в команду

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу москвичей в финальном матче плей-офф Евролиги. В финале «армейцы» победили «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

«Не буду скрывать, это особенная победа. Фаворитом «Финала четырёх» был «Реал», а «Фенербахче» выиграл регулярный сезон. На нас никто не ставил, но я верил в команду. Мы собрались в самый нужный момент, практически все ребята набрали оптимальную форму в апреле-мае. Это дорогого стоит.

В матче с «Басконией» мы впервые за 11 лет проиграли дома в плей-офф Евролиги. Это был тяжёлый момент, нас много критиковали. Но в раздевалке я напомнил, что в 2008 году после поражения в Москве от «Олимпиакоса» в четвертьфинальной серии клуб в итоге взял чемпионство. Возьмём и сейчас. Так что можно сказать, что ребята выполнили наказ президента (смеется).

Приходит очень много поздравлений. После победы в «Финале четырёх» в Берлине-2016 отвечал на них три дня. Думаю, в этот раз ситуация повторится. Это безусловно приятно», — приводят слова Ватутина «Известия».