«Твиттер» заблокировал официальную страницу «Хьюстона»

«Твиттер» заблокировал официальную страницу «Хьюстон Рокетс» в социальной сети. Эту информацию подтвердили представители техасского клуба.

«Наш аккаунт в «Твиттере» временно заблокирован из-за нескольких сообщений, в которых использовалась музыка, защищённая авторскими правами. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему», — говорится в заявлении «Рокетс» на сайте издания Sportando.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» дошёл до полуфинала Западной конференции, где в шести матчах уступил «Голден Стэйт Уорриорз». В первом раунде техасцы оказались сильнее «Юты Джаз» (4-1).

Напомним, ранее главный тренер «Рокетс» Майк Д'Антони сказал, что готов продолжить работу с командой.