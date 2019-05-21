«Твиттер» заблокировал официальную страницу «Хьюстона»
«Твиттер» заблокировал официальную страницу «Хьюстон Рокетс» в социальной сети. Эту информацию подтвердили представители техасского клуба.
«Наш аккаунт в «Твиттере» временно заблокирован из-за нескольких сообщений, в которых использовалась музыка, защищённая авторскими правами. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему», — говорится в заявлении «Рокетс» на сайте издания Sportando.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» дошёл до полуфинала Западной конференции, где в шести матчах уступил «Голден Стэйт Уорриорз». В первом раунде техасцы оказались сильнее «Юты Джаз» (4-1).
Напомним, ранее главный тренер «Рокетс» Майк Д'Антони сказал, что готов продолжить работу с командой.
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