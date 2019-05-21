Эффектный анкл-брейкер Лилларда — в видеообзоре игры «Портленд» — «Голден Стэйт»

В четвёртом матче финала плей-офф НБА Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась победой калифорнийцев в овертайме — 119:117, 4-0.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, записавший в актив 37 очков, 13 подборов, 11 передач и 1 перехват. Форвард Дрэймонд Грин собрал коллекцию из 18 очков, 14 подборов, 11 результативных передач, 3 перехватов и 2 блок-шотов. Лидер «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 28 очков, отдал 12 передач и собрал 4 подбора.

Видео доступно на «Чемпионате».

В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).