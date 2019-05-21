Эффектный анкл-брейкер Лилларда — в видеообзоре игры «Портленд» — «Голден Стэйт»
В четвёртом матче финала плей-офф НБА Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась победой калифорнийцев в овертайме — 119:117, 4-0.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, записавший в актив 37 очков, 13 подборов, 11 передач и 1 перехват. Форвард Дрэймонд Грин собрал коллекцию из 18 очков, 14 подборов, 11 результативных передач, 3 перехватов и 2 блок-шотов. Лидер «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 28 очков, отдал 12 передач и собрал 4 подбора.
Видео доступно на «Чемпионате».
В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).
Карри и Грин — первые одноклубники, оформившие по трипл-даблу в игре плей-офф
- 21 мая 2019
-
12:37
-
12:03
-
11:43
-
11:14
-
10:41
-
10:18
-
09:58
-
09:30
-
06:58
-
06:08
-
00:43
- 20 мая 2019
-
23:54
-
22:44
-
20:49
-
19:48
-
18:48
-
17:34
-
16:46
-
16:46
-
16:23
-
16:13
-
16:09
-
14:06
-
13:58
-
13:01
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
12:07
-
11:49
-
11:34
-
11:00
-
09:28
Партнерский контент