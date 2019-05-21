«Голден Стэйт» повторил феноменальное достижение «Бостона»
«Голден Стэйт Уорриорз» вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, выиграв серию у «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0).
Для клуба из Окленда предстоящий финал будет уже пятым подряд. «Голден Стэйт» стал первой командой с 1966 года, которой покорилось это достижение.
Рекорд по выходам в финал подряд принадлежит «Бостон Селтикс». Клуб из штата Массачусетс участвовал в главной серии сезона 10 раз кряду с 1957 по 1966 год. За это время «Бостону» удалось завоевать 9 титулов.
В предыдущих четырёх финалах соперником «Уорриорз» всегда был «Кливленд Кавальерс». Калифорнийцы одержали три победы. В нынешнем сезоне команде Стива Керра будет противостоять победитель противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).
Карри и Грин — первые одноклубники, оформившие по трипл-даблу в игре плей-офф
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