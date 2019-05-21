«Барселона» интересуется Хиггинсом

Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в подписании контракта с защитником московского ЦСКА Кори Хиггинсом, сообщает AS.

Действующее соглашение 29-летнего уроженца Калифорнии с «армейцами» рассчитано до окончания этого сезона.

Хиггинс в нынешней кампании помог ЦСКА завоевать чемпионский титул Евролиги. Защитник принял участие в 32 матчах. Он в среднем набирал 14,9 очка, собирал 2,2 подбора и отдавал 1,8 передачи за 25,4 минуты.

Кори выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее американец защищал цвета турецкого «Газиантепа», российского «Триумфа», клуба НБА «Шарлотт Бобкэтс» и команды из Лиги развития «Лейкленд Мэджик».

23 мая «армейцы» проведут первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится в Москве, начало — в 19:30 мск.