«Барселона» интересуется Хиггинсом

Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в подписании контракта с защитником московского ЦСКА Кори Хиггинсом, сообщает AS.
Действующее соглашение 29-летнего уроженца Калифорнии с «армейцами» рассчитано до окончания этого сезона.
Хиггинс в нынешней кампании помог ЦСКА завоевать чемпионский титул Евролиги. Защитник принял участие в 32 матчах. Он в среднем набирал 14,9 очка, собирал 2,2 подбора и отдавал 1,8 передачи за 25,4 минуты.
Кори выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее американец защищал цвета турецкого «Газиантепа», российского «Триумфа», клуба НБА «Шарлотт Бобкэтс» и команды из Лиги развития «Лейкленд Мэджик».
23 мая «армейцы» проведут первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится в Москве, начало — в 19:30 мск.
- 21 мая 2019
-
13:14
-
12:57
-
12:37
-
12:03
-
11:43
-
11:14
-
10:41
-
10:18
-
09:58
-
09:30
-
06:58
-
06:08
-
00:43
- 20 мая 2019
-
23:54
-
22:44
-
20:49
-
19:48
-
18:48
-
17:34
-
16:46
-
16:46
-
16:23
-
16:13
-
16:09
-
14:06
-
13:58
-
13:01
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
12:07
-
11:49
-
11:34