Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В Далласе могут назвать улицу в честь Дирка Новицки

В Далласе могут назвать улицу в честь Дирка Новицки
Баскетбол / НБА 0

Городская администрация города Даллас (США) рассматривает вариант с переименованием одной из улиц в честь баскетболиста Дирка Новицки.

Улица, которую хотят переименовать, находится вблизи арены клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Даллас Маверикс». Там же планируется установить статую немецкого баскетболиста.

Напомним, Новицки является легендой «Далласа» – в НБА он выступал только за этот клуб. За 21 год в лиге он однажды становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки
Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент