В Далласе могут назвать улицу в честь Дирка Новицки

Городская администрация города Даллас (США) рассматривает вариант с переименованием одной из улиц в честь баскетболиста Дирка Новицки.

Улица, которую хотят переименовать, находится вблизи арены клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Даллас Маверикс». Там же планируется установить статую немецкого баскетболиста.



Напомним, Новицки является легендой «Далласа» – в НБА он выступал только за этот клуб. За 21 год в лиге он однажды становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых.