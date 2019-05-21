В Далласе могут назвать улицу в честь Дирка Новицки
Городская администрация города Даллас (США) рассматривает вариант с переименованием одной из улиц в честь баскетболиста Дирка Новицки.
Улица, которую хотят переименовать, находится вблизи арены клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Даллас Маверикс». Там же планируется установить статую немецкого баскетболиста.
Напомним, Новицки является легендой «Далласа» – в НБА он выступал только за этот клуб. За 21 год в лиге он однажды становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых.
Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки
Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.
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