«Торонто» одолел «Милуоки» и сравнял счёт в серии — 2-2
В четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21).
Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, на счету которого 25 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился Серж Ибака (17 очков, 13 подборов). 19 очков набрал Кавай Леонард, 17 — у Марка Газоля.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 30 очков. В активе лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач.
«Торонто» сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч также состоится 24 мая в Милуоки на арене «Файсерв-форум, начало – в 3:30 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
22 мая 2019, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
120 : 102
(32:31, 33:24, 29:26, 26:21)
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Лоури - 25, Леонард - 19, Пауэлл - 18, Ибака - 17, Марк Газоль - 17, Ванвлит - 13, Сиакам - 7, Грин - 4, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс, Буше
Милуоки Бакс: Миддлтон - 30, Адетокунбо - 25, Миротич - 11, Лопес - 8, Ильясова - 7, Хилл - 5, Бледсо - 5, Брогдон - 4, Коннотон - 3, Фрейзер - 2, Браун - 2, Уилсон, Снелл
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