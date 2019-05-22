«Торонто» одолел «Милуоки» и сравнял счёт в серии — 2-2

В четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21).

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Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, на счету которого 25 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился Серж Ибака (17 очков, 13 подборов). 19 очков набрал Кавай Леонард, 17 — у Марка Газоля.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 30 очков. В активе лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач.

«Торонто» сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч также состоится 24 мая в Милуоки на арене «Файсерв-форум, начало – в 3:30 мск.