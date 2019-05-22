Сокрушительный данк Леонарда с сопротивлением Адетокунбо — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки в исполнении центрового «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и форварда канадцев Кавая Леонарда, а также эффектный блок-шот Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

«Рэпторс» в четвёртом матче обыграли «Бакс» и сравняли счёт в серии финала Восточной конференции — 120:102, 2-2. Следующую встречу «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум». Игра состоится 24 мая и начнётся в 3:30 мск.

Ранее в финал плей-офф вышел «Голден Стэйт Уорриорз». Калифорнийский клуб всухую выиграл серию у «Портленд Трэйл Блэйзерс».