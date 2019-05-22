Карасёв: ЦСКА всегда пытается убить соперника в первой четверти

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«С ЦСКА самое главное — не дать себя задушить в самые первые минуты. Потому что они всегда выходят и пытаются тебя убить в первой четверти, в первые пять минут. Если выдержать и на протяжении трёх-четырёх четвертей бодаться наравне, иметь плюс или небольшой минус, то у тебя появляются шансы.
Победа в Евролиге? Они все профессионалы и понимают, что сезон пока для них ещё не закончен. Как и все, ЦСКА хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует. Вряд ли они остановятся на достигнутом. Может быть, конечно, будет немного поменьше сил, немного поменьше свежести, но у них равноценно хорошо играют — причём я не только о тех 12 людях, которые попадают в заявку, но ещё и о тех трёх-четырёх, которые находятся вне заявки. Поэтому, наверное, большого преимущества нам это не даёт», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Первый матч серии ЦСКА и «Зенит» проведут на арене «армейцев» в Москве завтра, 23 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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