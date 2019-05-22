Уиндхорст: «Бостону» следует опасаться «Лейкерс» в борьбе за Ирвинга

Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» заполучить разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга в межсезонье. Звёздный баскетболист намерен 1 июля стать неограниченно свободным агентом.
«Ещё полгода назад эта дверь была закрыта, но за последнее несколько месяцев всё изменилось. Кайри стал больше рассматривать идею продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе». У него будут отличные варианты с «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Ещё есть «Бостон», который попытается его удержать. «Лейкерс» находятся ниже в списке Ирвинга, но всё же они в нём присутствуют. У них будет шанс его заполучить. «Селтикс» следует опасаться калифорнийцев в этой борьбе», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.
Кайри ранее выступал с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». В 2016 году они стали чемпионами НБА.
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