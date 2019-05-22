Ерёмин: в серии «Химки» — УНИКС 3:0 не будет однозначно

Заслуженный тренер России, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Ерёмин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Химки» — УНИКС.

«3:0 в этой серии не будет однозначно. Мне кажется, команды примерно равны по классу и подбору баскетболистов. «Химкам» важно выдержать баланс между Шведом и остальными игроками. УНИКСу — продолжать гнуть свою линию.

Для Димитриса Прифтиса наступает час икс. Весь сезон под его руководством команда играла блестяще, но провалилась в серии с «Валенсией». Если то же самое произойдёт и с «Химками», то его контракт могут и не продлить. А выиграть ему надо у Римаса Куртинайтиса, очень опытного тренера, который завоевывал много трофеев», — приводят слова Ерёмина «Известия».

Первый матч серии УНИКС — «Химки» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 20:30 мск.