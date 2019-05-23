Президент «Никс»: Порзингис угрожал вернуться в Европу, если мы его не обменяем

Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллз рассказал, как форвард Кристапс Порзингис потребовал обмена в другой клуб.

«Порзингис вошёл в мой офис, где вместе со мной сидел генеральный менеджер Скотт Перри. Он прямо сказал нам: «Я не хочу находиться в «Нью-Йорке». Не буду подписывать новый контракт с этим клубом. Даю вам семь дней, чтобы обменять меня, или я возвращаюсь в Европу. К счастью для нас, на тот момент мы уже проработали несколько вариантов. Как только Кристапс вышел из офиса, мы начали звонить», — сказал Миллз во время встречи с болельщиками «Никс».

В конце января «Нью-Йорк» обменял Порзингиса вместе с разыгрывающим Трэем Бёрком, а также защитниками Кортни Ли и Тимом Хардуэем-младшим в «Даллас Маверикс» на центрового Деандре Джордана, разыгрывающего Денниса Смита-младшего, защитника Уэсли Мэттьюза и два драфт-пика первого раунда.