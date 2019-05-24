Буденхольцер: заменил Адетокунбо в концовке, поскольку он не мог двигаться
Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер объяснил, почему заменил лёгкого форварда команды Янниса Адетокунбо на последних минутах четвёртой четверти пятого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс».
«Адетокунбо подвернул ногу на своей половине площадки. Это выглядело так, как будто ему было очень больно и он не мог двигаться», – приводит слова Буденхольцера Washington Post.
Встреча завершилась домашним поражением «Милуоки» со счётом 99:105. После неё «Бакс» уступают в серии до четырёх побед 2-3. Адетокунбо в этом матче набрал 24 очка, совершил 6 подборов, отдал 6 передач и поставил блок-шот за 39 минут. После замены он вернулся на паркет на последние 30 секунд.
Яннис Адетокунбо: «Милуоки» – лучшая команда НБА. Мы не сломаемся
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