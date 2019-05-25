Казинс может принять участие в первом матче финала плей-офф НБА

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс может сыграть в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает журналист The Athletic Энтони Слейтер на своей странице в «Твиттере».
Казинс продолжает успешно восстанавливаться после частичного разрыва четырёхглавой мышцы левого бедра. 28-летний центровой принял полноценное участие в недавней тренировке команды.
Демаркус получил травму в начале второго матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 4-2).
Во время регулярного чемпионата Казинс набирал 16,3 очка, собирал 8,2 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 25,7 минуты игры.
В финале плей-офф «Уорриорз» сыграют с победителем противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-3).
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