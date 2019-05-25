Джеймсу понравилась фотография Ирвинга в форме «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поставил лайк под фотографией разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга в форме калифорнийского клуба, которая была опубликована в «Инстаграме».

Ирвинг и Джеймс вместе выступали за «Кливленд Кавальерс». В 2016 году они стали чемпионами НБА.

В межсезонье Кайри намерен выйти на рынок свободных агентов. По информации СМИ, звёздный разыгрывающий рассмотрит вариант с подписанием долгосрочного соглашения с «Лейкерс». В список основных претендентов на 27-летнего игрока также входят «Бостон», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».

«Лос-Анджелес» завершил минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.