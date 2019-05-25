Стивен Эй Смит: Леонард и «Торонто» сделали из нас полных идиотов
Журналист ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал три победы подряд, которые «Торонто Рэпторс» одержал после двух поражений в первых двух матчах серии финала плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (3-2).
«Торонто» под руководством Ника Нёрса и с лидером в лице Кавая Леонарда заставили всех нас, включая меня, выглядеть полными идиотами. Это действительно произошло. Леонард сейчас на другом уровне. Все остальные просто смотрят. К этому сводится вся серия», — приводит слова Смита Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала ESPN.
Шестой матч «Бакс» — «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 26 мая, начало — в 3:30 мск. Победитель серии выйдет в финал плей-офф, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
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