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«Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА

«Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА
Баскетбол / НБА 0

В шестом матче серии финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18). Таким образом, канадский клуб одержал победу в серии — 4-2.

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, в активе которого 27 очков, 17 подборов и 7 результативных передач. 18 очков в составе победителей набрал Паскаль Сиакам, 17 — у Кайла Лоури.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 21 очко, собрал 11 подборов, отдал 4 передачи, а также совершил 3 блок-шота и 2 перехвата за 41 минуту игры. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Брук Лопес (18 очков, 9 подборов)

В финале НБА «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
26 мая 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
100 : 94
(18:31, 25:19, 28:26, 29:18)
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Леонард - 27, Сиакам - 18, Лоури - 17, Ванвлит - 14, Ибака - 9, Пауэлл - 9, Марк Газоль - 6, Маккоу, Миллер, Грин, Морлэнд, Лин, Микс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Лопес - 18, Миддлтон - 14, Ильясова - 13, Хилл - 10, Брогдон - 10, Бледсо - 8, Уилсон, Фрейзер, Снелл, Браун, Коннотон, Миротич
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