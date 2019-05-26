«Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА

В шестом матче серии финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18). Таким образом, канадский клуб одержал победу в серии — 4-2.

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Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, в активе которого 27 очков, 17 подборов и 7 результативных передач. 18 очков в составе победителей набрал Паскаль Сиакам, 17 — у Кайла Лоури.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 21 очко, собрал 11 подборов, отдал 4 передачи, а также совершил 3 блок-шота и 2 перехвата за 41 минуту игры. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Брук Лопес (18 очков, 9 подборов)

В финале НБА «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».