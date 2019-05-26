Впервые в истории НБА матч финальной серии состоится за пределами США

«Торонто Рэпторс» примет на своей площадке «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовом матче финальной серии плей-офф НБА. Таким образом, впервые в истории лиги встреча финала состоится не в США, а в Канаде. Ранее НБА организовывала за пределами США игры всех стадий, кроме финальной. В частности матчи регулярного чемпионата уже неоднократно проводились в Японии, Великобритании и Мексике.



«Торонто» выступает в НБА с 1995 года. Сейчас это единственная неамериканская команда лиги, хотя с 1995 по 2001 год в Канаде также базировался «Ванкувер Гриззлиз», затем переехавший в Мемфис. До нынешнего чемпионата лучшим результатом «Рэпторс» был выход в финал плей-офф Восточной конференции в 2016 году



В текущем сезоне «Торонто» выиграл у «Голден Стэйт» оба матча регулярного чемпионата.

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА