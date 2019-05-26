Генеральный менеджер «Торонто»: Кавай Леонард — лучший игрок НБА

Генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири после шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА подчеркнул вклад в успех команды лёгкого форварда Кавая Леонарда.



«Кавай — лучший игрок лиги. И я счастлив, что он выступает за «Торонто», — цитирует Уджири ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. После неё «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал. Леонард в этом матче набрал 27 очков, совершил 17 подборов, отдал 7 передач, сделал 2 перехвата и поставил 2 блок-шота за 41 минуту.



Форвард перешёл в «Рэпторс» из «Сан-Антонио Спёрс» в результате обмена в прошлое межсезонье. С ним в составе канадцы впервые в истории вышли в финал. В нынешнем плей-офф он записывает в актив по 31,2 очка, 8,8 подбора и 3,8 передачи за 39 минут игры.

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА