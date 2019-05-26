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Кавай Леонард: не хочу быть лучшим игроком, хочу играть за лучшую команду

Кавай Леонард: не хочу быть лучшим игроком, хочу играть за лучшую команду
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард после шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА не стал придавать особого значения словам генерального менеджера организации Масаи Уджири, назвавшего его лучшим игроком лиги.

«Не оцениваю свою игру в таком ключе, а больше обращаю внимание на командные аспекты. Мне плевать, лучший лично я или нет. Я хочу играть за лучшую команду», – цитирует Леонарда ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. После неё «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал. Леонард в этом матче набрал 27 очков, совершил 17 подборов, отдал 7 передач, сделал 2 перехвата и поставил 2 блок-шота за 41 минуту.

Форвард перешёл в «Рэпторс» из «Сан-Антонио Спёрс» в результате обмена в прошлое межсезонье. С ним в составе канадцы впервые в истории вышли в финал. В нынешнем плей-офф он записывает в актив по 31,2 очка, 8,8 подбора и 3,8 передачи за 39 минут игры.

Генеральный менеджер «Торонто»: Кавай Леонард — лучший игрок НБА
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