Нёрс: в голове не укладывается, что «Торонто» победил «Милуоки» 4 раза подряд
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс поделился радостными эмоциями после шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс».
«В голове не укладывается, что мы победили «Милуоки» четыре раза подряд.
В первую очередь это стало возможным, поскольку мы действительно верили в свои силы. Я говорил об этом с первого дня тренировочного лагеря. Мы понимали, что у нас хороший коллектив, с сильными игроками и глубоким составом. Понимали, что в Восточной есть ещё немало хороших команд. Но знали, что способны их обыграть. Всё началось с веры в себя», — приводит слова Нёрса ESPN.
Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал.
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
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