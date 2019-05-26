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Нёрс: в голове не укладывается, что «Торонто» победил «Милуоки» 4 раза подряд

Нёрс: в голове не укладывается, что «Торонто» победил «Милуоки» 4 раза подряд
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс поделился радостными эмоциями после шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс».

«В голове не укладывается, что мы победили «Милуоки» четыре раза подряд.

В первую очередь это стало возможным, поскольку мы действительно верили в свои силы. Я говорил об этом с первого дня тренировочного лагеря. Мы понимали, что у нас хороший коллектив, с сильными игроками и глубоким составом. Понимали, что в Восточной есть ещё немало хороших команд. Но знали, что способны их обыграть. Всё началось с веры в себя», — приводит слова Нёрса ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал.

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
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