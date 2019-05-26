Керр: изменения в стартовой пятёрке идут на пользу «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему регулярно вводил новых игроков в стартовую пятёрку в ходе плей-офф.



«Эти изменения идут на пользу команде. Наличие нескольких баскетболистов, способных выйти в стартовом составе, позволяет нам быть более гибкими и изобретательными. Во многом потому, что новый игрок выходит вместе с несколькими суперзвёздами. Особенно это верно, когда Кевин Дюрант в строю. Таким образом мы получаем своеобразную подушку безопасности. У нас есть кому подстраховать этого пятого игрока», — цитирует Керра The Athletic.



В текущем плей-офф наставник выпускал с первых минут помимо постоянных членов стартовой пятёрки Эндрю Богута, Джордана Белла, Дэмиана Джонса и Кевона Луни.

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