Керр: изменения в стартовой пятёрке идут на пользу «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему регулярно вводил новых игроков в стартовую пятёрку в ходе плей-офф.
«Эти изменения идут на пользу команде. Наличие нескольких баскетболистов, способных выйти в стартовом составе, позволяет нам быть более гибкими и изобретательными. Во многом потому, что новый игрок выходит вместе с несколькими суперзвёздами. Особенно это верно, когда Кевин Дюрант в строю. Таким образом мы получаем своеобразную подушку безопасности. У нас есть кому подстраховать этого пятого игрока», — цитирует Керра The Athletic.
В текущем плей-офф наставник выпускал с первых минут помимо постоянных членов стартовой пятёрки Эндрю Богута, Джордана Белла, Дэмиана Джонса и Кевона Луни.
Дюрант: «Голден Стэйт» играет лучше без меня? Это неправда
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