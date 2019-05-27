Лоури получит бонус $ 500 тыс. за выход в финал
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури получит бонус $ 500 тыс. за то, что команда вышла в финал плей-офф, сообщает The Athletics. Такой пункт значится в его контракте, причём по классификации НБА он относился к категории «маловероятных бонусов». Эта выплата обойдётся «Торонто» в $ 1,25 млн налога на роскошь. Кроме того, в следующем сезоне этот бонус уже будет относиться к разряду «вероятных», а значит повлияет на размер платёжной ведомости, уменьшив количество свободных средств в ней.
В нынешнем плей-офф Лоури набирает по 14,7 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 6,4 передачи за 37 минут в среднем за игру.
В финале плей-офф «Торонто» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз» и будет иметь преимущество своей площадки.
Лоури: Леброн очень долго не давал мне добраться до финала
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