Владелец «Хьюстона» настоял на продлении контракта с Д'Антони

На продлении контракта на следующий сезон с главным тренером «Хьюстон Рокетс» Майком Д'Антони настоял владелец организации Тилмэн Фертита, а не генеральный менеджер Дэрил Мори, сообщает Sports Radio 610. При этом по инициативе Мори тренерский штаб «Хьюстона» покинули ассистенты Джефф Бзделик, Рой Роджерс и Митч Ваня, видеокоординатор Джон Чо и тренер по развитию игроков Ирв Роулэнд.
В 2016 году инициатором приглашения Д'Антони был также не Мори, а тогдашний владелец организации Лесли Александер.
68-летний наставник возглавляет «Хьюстон» в течение трёх лет. В сезоне-2017/18 он выиграл регулярный чемпионат НБА с рекордным в истории организации соотношением побед и поражений 65-17, а также дошёл до финала плей-офф Западной конференции, где уступил будущему чемпиону «Голден Стэйт Уорриорз».
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