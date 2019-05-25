Д'Антони: никто не провёл сезон лучше, чем Харден

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони прокомментировал включение защитника команды Джеймса Хардена в первую символическую пятёрку сезона-2018/19.

«Он этого заслуживает. За последние три или четыре года никто не провёл сезон лучше, чем Джеймс. В течение продолжительного времени мы сталкивались с серьёзными травмами, но он продолжал тащить команду на своей спине. Невозможно сделать больше, чем он сделал. Это был ещё один невероятный год уровня MVP в его исполнении», — приводит слова Д'Антони FOX 26 Houston.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона Харден в среднем набирал 36,1 очка, отдавал 7,5 передачи, собирал 6,6 подбора, а также совершал 2,0 перехвата и 0,7 блок-шота за 36,8 минуты. В плей-офф показатели 29-летнего защитника составили 31,6 очка, 6,8 подбора, 6,6 передачи, 2,2 перехвата и 0,9 блок-шота за 38,5 минуты.

Карри и Харден — в первой символической пятёрке сезона, Леброн — в третьей